फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Expressed happiness over the release of the promotion list

Hamirpur (Himachal) News: पदोन्नति सूची जारी होने पर जताई खुशी

Tue, 03 Nov 2026 12:34 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
नादौन (हमीरपुर)। हिमाचल प्रदेश पदोन्नत स्कूल प्रवक्ता संघ जिला हमीरपुर ने प्रदेश सरकार की ओर से हेडमास्टर पदोन्नति सूची जारी करने के निर्णय का स्वागत किया है। संघ ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू एवं शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इसे प्रदेश के शिक्षक वर्ग के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। मीडिया को दिए बयान में जिलाध्यक्ष अजय कुमार नंदा एवं महासचिव विनोद कुमार शर्मा सहित कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों ने सरकार से मांग की है कि पदोन्नत शिक्षकों को नए स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करने के लिए 15 नवंबर तक का समय दिया जाए। पदोन्नति सूची के माध्यम से 633 शिक्षकों को पदोन्नति का अवसर मिला है। इससे शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और प्रदेश के उच्च विद्यालयों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed