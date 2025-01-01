Hamirpur (Himachal) News: डिपो होल्डरों को नई ई-पॉस मशीनों का दिया प्रशिक्षण

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ई-पॉस मशीन उपलब्ध करवाने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों ने डिपो होल्डरों और कर्मचारियों को मशीनों के संचालन, राशन वितरण, लाभार्थियों के सत्यापन और तकनीकी सुविधाओं की जानकारी दी। प्रशिक्षण के बाद संबंधित डिपो होल्डरों को नई मशीनें भी उपलब्ध करवाई गईं।इससे पहले 15 सितंबर को बड़सर और नादौन ब्लॉक के डिपो होल्डरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिले में करीब 320 उचित मूल्य की दुकानें हैं। विभाग को उम्मीद है कि नई मशीनों से नेटवर्क, सर्वर और अंगुली के निशान के सत्यापन से जुड़ी तकनीकी दिक्कतें कम होंगी।खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हमीरपुर की जिला नियंत्रक आंचल ने बताया कि मशीनों को अपग्रेड करने का उद्देश्य राशन वितरण में तकनीकी समस्याओं को कम करना और प्रक्रिया को अधिक सुचारू बनाना है।