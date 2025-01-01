Hamirpur (Himachal) News: डिपो होल्डरों को नई ई-पॉस मशीनों का दिया प्रशिक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Thu, 17 Sep 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
हमीरपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से नई ई-पॉस मशीनों के संचालन को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हमीरपुर, बमसन, भोरंज और सुजानपुर ब्लॉक के डिपो होल्डरों और विभागीय इंस्पेक्टरों ने भाग लिया।
ई-पॉस मशीन उपलब्ध करवाने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों ने डिपो होल्डरों और कर्मचारियों को मशीनों के संचालन, राशन वितरण, लाभार्थियों के सत्यापन और तकनीकी सुविधाओं की जानकारी दी। प्रशिक्षण के बाद संबंधित डिपो होल्डरों को नई मशीनें भी उपलब्ध करवाई गईं।
इससे पहले 15 सितंबर को बड़सर और नादौन ब्लॉक के डिपो होल्डरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिले में करीब 320 उचित मूल्य की दुकानें हैं। विभाग को उम्मीद है कि नई मशीनों से नेटवर्क, सर्वर और अंगुली के निशान के सत्यापन से जुड़ी तकनीकी दिक्कतें कम होंगी।
विज्ञापन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हमीरपुर की जिला नियंत्रक आंचल ने बताया कि मशीनों को अपग्रेड करने का उद्देश्य राशन वितरण में तकनीकी समस्याओं को कम करना और प्रक्रिया को अधिक सुचारू बनाना है।
विज्ञापन
ई-पॉस मशीन उपलब्ध करवाने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों ने डिपो होल्डरों और कर्मचारियों को मशीनों के संचालन, राशन वितरण, लाभार्थियों के सत्यापन और तकनीकी सुविधाओं की जानकारी दी। प्रशिक्षण के बाद संबंधित डिपो होल्डरों को नई मशीनें भी उपलब्ध करवाई गईं।
विज्ञापन
इससे पहले 15 सितंबर को बड़सर और नादौन ब्लॉक के डिपो होल्डरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिले में करीब 320 उचित मूल्य की दुकानें हैं। विभाग को उम्मीद है कि नई मशीनों से नेटवर्क, सर्वर और अंगुली के निशान के सत्यापन से जुड़ी तकनीकी दिक्कतें कम होंगी।
विज्ञापन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हमीरपुर की जिला नियंत्रक आंचल ने बताया कि मशीनों को अपग्रेड करने का उद्देश्य राशन वितरण में तकनीकी समस्याओं को कम करना और प्रक्रिया को अधिक सुचारू बनाना है।