Hamirpur (Himachal) News: दसवीं तक हिंदी-अंग्रेजी में पढ़ाई का विकल्प मांगा

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हमीरपुर। प्रदेश टीजीटी कला संघ ने कक्षा एक से दसवीं तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ाई का विकल्प देने की मांग की है। संघ ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड और स्कूल शिक्षा निदेशक से कक्षा छह की सामाजिक अध्ययन, हिमाचल की लोक संस्कृति एवं योग व कला विषयों की पुस्तकें हिंदी माध्यम में भी प्रकाशित करने का आग्रह किया है। संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर ने कहा कि 12 सितंबर 2025 की शिक्षा विभाग की बैठक में कक्षा छह के सामाजिक अध्ययन के लिए हिंदी माध्यम का विकल्प देने का निर्णय हुआ था। इसके बावजूद वर्तमान सत्र में अधिकांश सरकारी स्कूलों में सामाजिक अध्ययन की पुस्तकें केवल अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। संवाद