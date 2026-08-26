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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Demand raised to run three government buses daily on the Rangas-Dhaneta route.

Hamirpur (Himachal) News: रंगस-धनेटा रूट पर दिन में तीन सरकारी बसें चलाने की उठाई मांग

Wed, 26 Aug 2026 01:50 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Wed, 26 Aug 2026 01:50 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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रंगस (हमीरपुर)। कस्बा रंगस से कांगू-धनेटा वाया दंगड़ी रूट पर दिन के समय तीन सरकारी बसें चलाने की मांग लोगों ने की है।
स्थानीय लोगों के अनुसार इस रूट पर फिलहाल केवल दो सरकारी बसें चलती हैं, जो हमीरपुर-दिल्ली और हमीरपुर-चंडीगढ़ रूट की हैं। ये बसें सुबह और शाम ही उपलब्ध होती हैं। ग्राम पंचायत नौहंगी के प्रधान प्यार सिंह, अमन कुमार और संदीप कुमार ने कहा कि दिन के समय इस रूट पर कोई सरकारी बस नहीं चलती।
निजी बस सेवा भी सीमित होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रंगस, दंगड़ी, कांगू और धनेटा सहित आसपास के क्षेत्रों में बड़ी आबादी रहती है।
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बस सेवा पर्याप्त न होने का सबसे अधिक असर स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। कई छात्रों को नियमित बस सुविधा नहीं मिल पाती। लोगों ने परिवहन विभाग से दिन के समय कम से कम तीन सरकारी बसें चलाने की मांग की है।
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वहीं, एचआरटीसी हमीरपुर डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक राहुल कुमार ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई मांग नहीं आई है। मांग आने पर इस पर विचार किया जाएगा।
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