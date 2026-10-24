Hamirpur (Himachal) News: मेडिकल कॉलेज में संक्रमण नियंत्रण को लेकर मंथन

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बैठक में अस्पताल में संक्रमण कम करने, उसकी रोकथाम के उपायों और संक्रमण फैलने की अधिक आशंका वाले स्थानों की पहचान करने पर चर्चा की गई। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में रोजाना करीब 1500 मरीज ओपीडी में उपचार के लिए पहुंचते हैं।ऐसे में अस्पताल परिसर में संक्रमण नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण है। बैठक में मरीजों, तीमारदारों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संक्रमण की आशंका वाले क्षेत्रों तथा बचाव के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।उपस्थित अधिकारियों ने संक्रमण नियंत्रण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर अपने विचार साझा किए। संवाद