Hamirpur (Himachal) News: टैक्सी पर गिरा चीड़ का पेड़, बाल-बाल बचे सवार

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गनीमत रही कि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई। सभी लोग सुरक्षित बच गए, लेकिन टैक्सी को काफी नुकसान पहुंचा है। टैक्सी चालक राजेंद्र कुमार बडैहर से मरीज को लेकर अस्पताल जा रहे थे। पेड़ गिरते ही टैक्सी में सवार लोगों में अफरा-तफरी मच गई। अचानक हुए इस हादसे से सभी सहम गए पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मरीज को तुरंत दूसरी गाड़ी से अस्पताल भेजा गया।घटना की सूचना मिलने के बाद वनरक्षक शुभम और वन खंड अधिकारी भरेड़ी सुनील कुमार मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पेड़ गिरने के कारणों की जानकारी जुटाई। वन खंड अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि चीड़ का पेड़ सूख चुका था। इसी कारण वह अचानक गिर गया। मामले की जांच अभी जारी है।