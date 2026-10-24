फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Committee formed to settle pending cases: Nardev

लंबित मामलों के निपटान के लिए समिति गठित : नरदेव

Sat, 24 Oct 2026 01:33 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 24 Oct 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के मुख्यालय में शुक्रवार को बोर्ड अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर की अध्यक्षता में सभी जिलों एवं जोनों के श्रम कल्याण अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।
विज्ञापन

बैठक में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अनुभाग अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति लंबित मामलों और क्लेमों की जांच कर उनके निपटारे के संबंध में अपनी रिपोर्ट बोर्ड मुख्यालय को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

बैठक में वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के शेष लंबित क्लेमों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बोर्ड अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने सभी श्रम कल्याण अधिकारियों को लंबित क्लेमों का शीघ्र भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों के क्लेम सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर जल्द से जल्द बोर्ड मुख्यालय को भेजे जाएं, ताकि पात्र निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शीघ्र मिल सके।
बैठक में लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा करने और पात्र लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जल्द पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed