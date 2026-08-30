Hamirpur (Himachal) News: रस्साकशी में बीएससी और बीबीए टीम बनी विजेता, कबड्डी में टीम योद्धा ने मारी बाजी
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 30 Aug 2026 01:34 AM IST
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नादौन (हमीरपुर)। सिद्धार्थ राजकीय महाविद्यालय नादौन में शनिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विद्यार्थियों ने रस्साकशी, कबड्डी, थ्री-लेग रेस और म्यूजिकल चेयर में उत्साहपूर्वक भाग लिया।
कबड्डी में छात्राओं की टीम योद्धा ने टीम पैंथर को हराकर खिताब जीता। वहीं, छात्राओं की रस्साकशी में बीएससी टीम ने बीसीए को, जबकि छात्रों की रस्साकशी के फाइनल में बीबीए टीम ने बीए टीम को हराया।
थ्री-लेग रेस के छात्र वर्ग में बीबीए के शिवम और विशाल धीमान की जोड़ी प्रथम रही। छात्राओं में बीए प्रथम सेमेस्टर की समीक्षा और रुहानी विजेता रहीं। म्यूजिकल चेयर में राहुल ने पहला स्थान हासिल किया।
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महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के सहायक आचार्य प्रो. विशाल ठाकुर के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन, टीम भावना और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा।
कार्यक्रम का शुभारंभ एनसीसी कैडेट्स ने कार्यकारी प्राचार्य प्रो. कल्पना चड्ढा से रिबन कटवाकर करवाया। इस अवसर पर डॉ. नीतिका, प्रो. रीतिका सहित महाविद्यालय का शिक्षक और गैर-शिक्षक स्टाफ मौजूद रहा।
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कबड्डी में छात्राओं की टीम योद्धा ने टीम पैंथर को हराकर खिताब जीता। वहीं, छात्राओं की रस्साकशी में बीएससी टीम ने बीसीए को, जबकि छात्रों की रस्साकशी के फाइनल में बीबीए टीम ने बीए टीम को हराया।
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थ्री-लेग रेस के छात्र वर्ग में बीबीए के शिवम और विशाल धीमान की जोड़ी प्रथम रही। छात्राओं में बीए प्रथम सेमेस्टर की समीक्षा और रुहानी विजेता रहीं। म्यूजिकल चेयर में राहुल ने पहला स्थान हासिल किया।
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महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के सहायक आचार्य प्रो. विशाल ठाकुर के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन, टीम भावना और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा।
कार्यक्रम का शुभारंभ एनसीसी कैडेट्स ने कार्यकारी प्राचार्य प्रो. कल्पना चड्ढा से रिबन कटवाकर करवाया। इस अवसर पर डॉ. नीतिका, प्रो. रीतिका सहित महाविद्यालय का शिक्षक और गैर-शिक्षक स्टाफ मौजूद रहा।