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Hamirpur (Himachal) News: टौणीदेवी में कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरे भाजपाई

Fri, 16 Oct 2026 02:07 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Fri, 16 Oct 2026 02:07 AM IST
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BJP workers took to the streets against Congress in Tauni Devi.
टौणीदेवी में पूर्व विधायक राजेंद्र राणा व भाजपा पदाधिकारी प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध रैली निका
टौणीदेवी/हमीरपुर। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने वीरवार को टौणीदेवी में बमसन भाजपा मंडल के विरोध-प्रदर्शन के दौरान प्रदेश सरकार और कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा।
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उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर अनावश्यक विरोध कर रही है। साथ ही, उन्होंने सुक्खू सरकार पर कांग्रेस की कथित राजनीतिक रणनीति के अनुरूप काम करने का आरोप लगाया।
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राजेंद्र राणा की अध्यक्षता में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बाजार में नारेबाजी की और तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा।
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अपने संबोधन में राजेंद्र राणा ने कहा कि चुनाव आयोग मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान फर्जी और मृत व्यक्तियों के नाम पर दर्ज वोटों की जांच कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस को इस प्रक्रिया से परेशानी क्यों हो रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस फर्जी वोटों के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। राणा ने यह भी आरोप लगाया कि विदेशी ताकतें भारत को कमजोर करने के प्रयास कर रही हैं और कांग्रेस उनके हाथों में खेल रही है। प्रदर्शन में शक्ति केंद्र प्रमुख, महिला मोर्चा की सदस्य और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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