Hamirpur (Himachal) News: बस्सी-तताहर सड़क एक साल बाद भी अधूरी, लोगों में रोष

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ग्रामीणों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग का ठेकेदार लगातार काम करने के बजाय जगह-जगह काम छोड़कर आगे बढ़ रहा है। सुनील, बलवीर, संजय, अमित, कुलदीप सिंह, दिनेश भाटिया, सुरेंद्र, ईश्वर दास और विजय ने बताया कि भरेड़ी बाजार में सड़क किनारे पेवर ब्लॉक लगाने का काम लंबे समय से अधूरा पड़ा है।इससे वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी हो रही है तथा दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। सड़क के साथ बनने वाली नालियां भी कई स्थानों पर अधूरी हैं, जिससे बरसात में पानी की निकासी प्रभावित होने और सड़क को नुकसान पहुंचने की आशंका है।ग्रामीणों ने कहा कि सड़क के कुछ हिस्से अभी से उखड़ने लगे हैं। उन्होंने जल्द निर्माण कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता की जांच करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर विभाग के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।कोटभरेड़ी बाजार में एक-दो दिन में सीमेंट का बजरा डाल दिया जाएगा। इसके बाद पेवर ब्लॉक लगाने का काम शुरू होगा। सड़क के अन्य लंबित कार्य भी जल्द पूरे हो जाएंगे।