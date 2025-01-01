Hamirpur (Himachal) News: अवाहदेवी-दिल्ली बस मैहरे तक सीमित, यात्री परेशान

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इससे सीट बदलने के साथ सामान लेकर दूसरी बस तक जाने में परेशानी हो रही है। बिझड़ी के यात्रियों को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी कमलेश कुमार, वरुण कुमार, संजीव कुमार, विजय कुमार, तरुणदीप, अजय और भरत कुमार ने कहा कि अवाहदेवी-दिल्ली बस को फोरलेन मार्ग से संचालित किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि मौजूदा मार्ग लंबा और घुमावदार होने के कारण दिल्ली पहुंचने में अधिक समय लगता है। इसके चलते कई यात्री दिल्ली जाने के लिए सरकाघाट या हमीरपुर से बस पकड़ना पसंद करते हैं।क्षेत्रवासियों के अनुसार बस को फोरलेन मार्ग से चलाने पर यात्रा का समय कम होगा और बस में यात्रियों की संख्या भी बढ़ सकती है। उन्होंने निगम प्रबंधन और सरकार से रूट की समीक्षा कर यात्रियों की सुविधा के अनुसार बस सेवा बहाल करने की मांग की है।कोट:यदि अवाहदेवी से दिल्ली जाने वाली बस में सवारियां कम होती हैं तो यात्रियों को मैहरे से दूसरी बस में भेज दिया जाता है। यदि सवारियां पर्याप्त संख्या में होती हैं तो यही बस दिल्ली तक जाती है।