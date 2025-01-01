Hamirpur (Himachal) News: सिलाई के हुनर से आत्मनिर्भर बनीं चबूतरा की अनुप्रिया

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अपनी कमाई से वह परिवार के खर्च में हाथ बंटाने के साथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी निकाल रही हैं। अनुप्रिया ने शुरुआत में यूट्यूब पर सिलाई से जुड़े वीडियो देखकर कटिंग, सिलाई और अलग-अलग डिजाइन तैयार करना सीखा।लगातार अभ्यास के बाद उन्होंने आसपास के लोगों के कपड़े सिलने शुरू किए। काम की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ उनके पास ग्राहकों की संख्या भी बढ़ती गई। घरेलू कामकाज के बाद समय निकालकर वह सिलाई करती हैं।त्योहारों के दौरान सिलाई के काम की मांग बढ़ जाती है और उन्हें अधिक ऑर्डर मिलते हैं। घर से काम करने के कारण वह अपनी सुविधा के अनुसार समय निकालकर ऑर्डर पूरे कर लेती हैं। सिलाई से होने वाली आय से अनुप्रिया परिवार की जरूरतों में सहयोग करने के साथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी वहन कर रही हैं। इसके अलावा वह गांव की लड़कियों को भी सिलाई का हुनर सिखा रही हैं।वर्तमान में चार लड़कियां उनसे प्रशिक्षण ले रही हैं, जिन्हें कटिंग, सिलाई और डिजाइन तैयार करने की जानकारी दी जा रही है। संवाद