Hamirpur (Himachal) News: बटराण पंचायत के उपप्रधान पर जातीय आधार पर परेशान करने के आरोप

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पंचायत प्रधान शीला देवी की अगुवाई में वार्ड सदस्य सपना देवी, रणजीत सिंह, सुरेश कुमार समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने बीडीओ राजेश ठाकुर को शिकायत पत्र सौंपकर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पंचायत उपप्रधान उन्हें और कुछ अन्य लोगों को कथित तौर पर परेशान कर रहे हैं।सुरेश कुमार ने आरोप लगाया कि एक डंगे की राशि को लेकर भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है कि राशि आज तक उनके खाते में जमा नहीं हुई, जबकि उन पर राशि खाते में डाल दिए जाने का आरोप लगाया जा रहा है।पंचायत प्रधान शीला देवी ने कहा कि पंचायत का माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। वहीं, पंचायत उपप्रधान सुशील शर्मा ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया।उन्होंने कहा कि वह पहले भी पंचायत प्रधान रह चुके हैं और लोगों ने दोबारा उन्हें चुना है। लोगों के कार्य करना उनकी प्राथमिकता है और केवल आरोप लगाने से कुछ साबित नहीं होता।पंचायत सचिव स्नेहदीप ने कहा कि पंचायत स्तर पर उनके जिम्मे जो कार्य हैं, वे समय पर किए जा रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के कार्य उन्हें ही करने हैं। विकास खंड अधिकारी राजेश ठाकुर ने कहा कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जाएगी।