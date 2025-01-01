Hamirpur (Himachal) News: स्वच्छता के लिए अब हर माह देना होगा शुल्क

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अवाहदेवी (हमीरपुर)। ग्राम पंचायत बगवाड़ा में शुक्रवार को आम ग्राम सभा का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता पंचायत प्रधान वरुण चंदेल ने की। ग्राम सभा में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर बनाने सहित विभिन्न विकासात्मक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई।स्वच्छता व्यवस्था के लिए प्रत्येक परिवार से 100 रुपये प्रतिमाह यानी 1200 रुपये वार्षिक स्वच्छता शुल्क लेने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा 50 रुपये वार्षिक चूल्हा टैक्स भी लिया जाएगा। बगवाड़ा में कुछ लोगों द्वारा खुले में ताश खेलने का मामला भी ग्राम सभा में उठाया गया।स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉ. कुसुम ने महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। वहीं, ग्राम पंचायत समीरपुर में भी आम ग्राम सभा हुई। इसकी अध्यक्षता पंचायत प्रधान भरत ने की। इसमें स्वच्छता शुल्क निर्धारित करने पर चर्चा हुई।घरेलू उपभोक्ताओं से 50 रुपये प्रतिमाह, दुकानों से 100 रुपये प्रतिमाह और बैंक, होटल-रेस्तरां, अस्पताल व नर्सिंग होम आदि से 1000 रुपये शुल्क लेने का निर्णय लिया गया। प्राथमिक स्कूल से 200, उच्च पाठशाला से 1000 रुपये और कॉलेज व आईटीआई से 2000 रुपये स्वच्छता शुल्क लिया जाएगा।