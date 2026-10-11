फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   831 teachers to receive training to strengthen primary education.

Hamirpur (Himachal) News: प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए 831 शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण

Sun, 11 Oct 2026 01:54 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 11 Oct 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
हमीरपुर। जिले के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर की पढ़ाई को प्रभावी बनाने के लिए 831 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। समग्र शिक्षा के तहत डाइट गौना करौर में प्रस्तावित कार्यशाला का शेड्यूल अभी तय नहीं हुआ है।
विज्ञापन

इसमें जेबीटी, हेड टीचर (एचटी) और सेंटर हेड टीचर (सीएचटी) भाग लेंगे। कार्यशाला में निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों, गतिविधि आधारित पढ़ाई और कक्षावार निर्धारित मॉड्यूल के अनुसार शिक्षण करवाने की जानकारी दी जाएगी।
विज्ञापन

इसका उद्देश्य बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकसित करना तथा पढ़ने, लिखने और गणना करने की क्षमता को मजबूत करना है। वर्तमान में जिले के छह शिक्षा खंडों में विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार लाने के लिए विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं।
कोट
कार्यशाला के आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक साथ कार्यशाला आयोजित की जाएगी। -नवीन,उपनिदेशक गुणवत्ता एवं जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें