Hamirpur (Himachal) News: भाजपा ने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की बनाई रणनीति

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भाजपा सोशल मीडिया प्रदेश सह-संयोजक एवं समीरपुर मंडल विस्तारक अनिल धीमान ने कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने और पार्टी के कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का आह्वान किया। विज्ञापन

मंडल अध्यक्ष अभयवीर सिंह ने संगठन की मजबूती के लिए एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया। बैठक में मंडल महामंत्री संजीव डोगरा, हिटलर जी, सोशल मीडिया संयोजक विवेक परमार, जिला प्रतिनिधि चमन जी सहित विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। भाजपा सोशल मीडिया प्रदेश सह-संयोजक एवं समीरपुर मंडल विस्तारक अनिल धीमान ने कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने और पार्टी के कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का आह्वान किया।मंडल अध्यक्ष अभयवीर सिंह ने संगठन की मजबूती के लिए एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया। बैठक में मंडल महामंत्री संजीव डोगरा, हिटलर जी, सोशल मीडिया संयोजक विवेक परमार, जिला प्रतिनिधि चमन जी सहित विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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अवाहदेवी (हमीरपुर)। अवाहदेवी में शनिवार को भाजपा समीरपुर मंडल की बैठक मंडल अध्यक्ष अभयवीर सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन की रणनीति बनाई गई।