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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   The BJP has devised a strategy to strengthen the organization at the booth level.

Hamirpur (Himachal) News: भाजपा ने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की बनाई रणनीति

Sun, 11 Oct 2026 01:57 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 11 Oct 2026 01:57 AM IST
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अवाहदेवी (हमीरपुर)। अवाहदेवी में शनिवार को भाजपा समीरपुर मंडल की बैठक मंडल अध्यक्ष अभयवीर सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन की रणनीति बनाई गई।
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भाजपा सोशल मीडिया प्रदेश सह-संयोजक एवं समीरपुर मंडल विस्तारक अनिल धीमान ने कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने और पार्टी के कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का आह्वान किया।
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मंडल अध्यक्ष अभयवीर सिंह ने संगठन की मजबूती के लिए एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया। बैठक में मंडल महामंत्री संजीव डोगरा, हिटलर जी, सोशल मीडिया संयोजक विवेक परमार, जिला प्रतिनिधि चमन जी सहित विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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