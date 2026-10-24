Hamirpur (Himachal) News: राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए 50 छात्राएं ले रहीं प्रशिक्षण

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उन्होंने छात्राओं को राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। अश्वनी कुमार ने बताया कि करौर स्कूल में 17 छात्राएं हॉकी का प्रशिक्षण ले रही हैं। मझेली स्कूल में 21 छात्राएं हैंडबॉल और टेबल टेनिस की बारीकियां सीख रही हैं, जबकि डेरा परोल स्कूल में 12 छात्राओं को बास्केटबॉल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।तीनों स्कूलों में कुल 50 छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। उन्होंने बताया कि राज्यस्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन मंडी जिले के हटगढ़ में 26 से 28 अक्तूबर तक होगा। प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य छात्राओं को प्रतियोगिता के लिए तैयार करना और उनके खेल कौशल को निखारना है। शिविर का समापन 24 अक्तूबर को होगा।