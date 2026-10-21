हिमाचल: सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ेंगे पात्र लोग, 31 दिसंबर तक चलेगा संतृप्ति अभियान

हिमाचल प्रदेश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संतृप्ति अभियान शुरू किया गया है। वित्तीय सेवा विभाग की ओर से देशभर में 21 अक्तूबर से 31 दिसंबर 2026 तक चलाए जा रहे इस अभियान के तहत बुधवार को शिमला में एक दिवसीय शिविर लगाया गया। इसका आयोजन यूको बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक पीएस खुआल और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक एवं यूको बैंक के प्रतिनिधि कमल कुमार शर्मा सहित बैंक अधिकारी और ग्राहक उपस्थित रहे।

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शिविर में नागरिकों को विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं और केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही पात्र लोगों को इन योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक पीएस खुआल ने बैंक ग्राहकों से अपने खातों की री-केवाईसी प्रक्रिया समय पर पूरी करवाने का आग्रह किया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक कमल कुमार शर्मा ने कहा कि संतृप्ति अभियान समाज के हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।