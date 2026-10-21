बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने ये कहा

बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि फिलहाल यह तिथियां प्रस्तावित हैं। बोर्ड द्वारा तैयार इस प्रस्तावित तिथि-सूची (डेटशीट) को आवश्यक समीक्षा और अंतिम अनुमोदन के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय, शिमला भेज दिया है। शिक्षा निदेशालय से जैसे ही इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, वैसे ही बोर्ड द्वारा वार्षिक परीक्षाओं की अंतिम और आधिकारिक डेटशीट जारी कर दी जाएगी। इसके बाद ही परीक्षा संचालन से जुड़ी आगामी प्रक्रिया शुरू होगी। डॉ. शर्मा ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक विविधता और सर्दियों के दौरान मौसम की कठोर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं का समय पूर्व निर्धारित करना बेहद आवश्यक है।