बर्डवॉचिंग और प्रकृति पर्यटन की संभावनाएं

सांगला घाटी की भौगोलिक स्थिति, बस्पा नदी का प्राकृतिक परिवेश और आसपास के विविध आवास इसे पक्षी अवलोकन तथा जैव विविधता के अध्ययन के लिए महत्त्वपूर्ण बनाते हैं। कूपा बांध में विभिन्न प्रजातियों की मौजूदगी से क्षेत्र में बर्डवॉचिंग, प्रकृति फोटोग्राफी और पर्यावरण आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने की संभावनाएं भी सामने आई हैं। स्थानीय युवाओं को पक्षियों की पहचान, प्रकृति मार्गदर्शन और जैव विविधता के दस्तावेजीकरण का प्रशिक्षण देकर संरक्षण के साथ रोजगार के अवसर भी विकसित किए जा सकते हैं। इसके लिए प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और पर्यटन गतिविधियों का जिम्मेदारी से संचालन आवश्यक होगा। प्राकृतिक आवासों का संरक्षण जरूरी पक्षियों के लिए सुरक्षित आवास बनाए रखने के उद्देश्य से जलस्रोतों की स्वच्छता बनाए रखना, प्लास्टिक और अन्य कचरे पर नियंत्रण करना तथा पक्षियों को अनावश्यक रूप से परेशान करने से बचना जरूरी है। स्थानीय समुदायों, पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों की भागीदारी से इन क्षेत्रों का संरक्षण अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। कूपा डैम में पक्षियों की मौजूदगी का दस्तावेजीकरण किन्नौर की प्राकृतिक संपदा को समझने और संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नियमित निगरानी से न केवल पक्षी विविधता से जुड़ी जानकारी जुटाई जा सकेगी, बल्कि क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।