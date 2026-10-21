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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal Road accident : Car goes out of control and plunges into a 200-meter-deep gorge; two people killed

हिमाचल में सड़क हादसा: अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, दो लोगों की मौत

Wed, 21 Oct 2026 09:41 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 21 Oct 2026 09:41 PM IST
सार

शिमला जिले के सुन्नी उपमंडल के तहत गांव बेरटी के हाजल क्षेत्र में रात एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी।  हादसे में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

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Himachal Road accident : Car goes out of control and plunges into a 200-meter-deep gorge; two people killed
सड़क हादसा। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के सुन्नी उपमंडल के तहत गांव बेरटी के हाजल क्षेत्र में रात एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में उत्तम (44) पुत्र मघनी राम, निवासी बाली, गुम्मा और यशपाल (37) पुत्र नारायण दास निवासी गुम्मा तहसील शिमला शामिल हैं। दोनों गुम्मा क्षेत्र के रहने वाले थे। पुलिस के अनुसार वह कड़ारघाट-गुम्मा मार्ग से होकर घर जा रहे थे। इस दौरान कुछ दूरी पर उनकी कार अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सुनसान क्षेत्र होने के कारण रात को हादसे की जानकारी किसी को नहीं मिल सकी।

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पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे
मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने कार को खाई में गिरा देखा तो पुलिस को सूचना दी। सुन्नी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव खाई से निकाले गए और अस्पताल पहुंचाए गए। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। हादसे के बाद प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार रुपये की फौरी राहत राशि प्रदान की गई है। एएसपी मेहर पंवार ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं।

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ठियोग के पास दो वाहनों में टक्कर, एक घायल
ठियोग क्षेत्र के जनोगघाट में दो वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति को चोटें आई हैं। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। मामला बुधवार दोपहर बाद का बताया जा रहा है जब विपरीत दिशा से आ रही दो गाड़ियाें की जनोगघाट के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों वाहनों को नुकसान पहुंचा है। वहीं एक गाड़ी में बैठे व्यक्ति के सिर पर चोटें आई हैं। मामले की सूचना मिलते ही ठियोग पुलिस स्टेशन से टीम मौके पर पहुंचे और हादसे के कारणों की जांच शुरू की। वहीं एक टीम ने अस्पताल जाकर घायल के बयान दर्ज किए। 

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