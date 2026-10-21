हिमाचल में सड़क हादसा: अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, दो लोगों की मौत

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे

मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने कार को खाई में गिरा देखा तो पुलिस को सूचना दी। सुन्नी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव खाई से निकाले गए और अस्पताल पहुंचाए गए। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। हादसे के बाद प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार रुपये की फौरी राहत राशि प्रदान की गई है। एएसपी मेहर पंवार ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं।