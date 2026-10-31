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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Dharamsala: Tibetan spiritual leader the Dalai Lama honored with the Chrysostomos Award

धर्मशाला: तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा क्राइसोस्टोमोस पुरस्कार से किए सम्मानित

Sat, 31 Oct 2026 11:02 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला।
अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 31 Oct 2026 11:02 AM IST
सार

दलाई लामा को यह पुरस्कार मानवता के प्रति उनके आजीवन समर्पण और शांति की स्थापना के लिए अहिंसक रास्ते पर अडिग रहने के प्रयासों के लिए दिया गया। उनकी ओर से प्रतिनिधि नामग्याल छोडुप ने समारोह में पुरस्कार स्वीकार किया और उनका संदेश भी प्रस्तुत किया।

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Dharamsala: Tibetan spiritual leader the Dalai Lama honored with the Chrysostomos Award
तिब्बती धर्मगुरु 14वें दलाई लामा - फोटो : एक्स

विस्तार
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तिब्बती धर्मगुरु 14वें दलाई लामा को मानवता की सेवा, करुणा, आपसी एकता और विश्व शांति के लिए किए गए अतुलनीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित मेट्रोपॉलिटन क्राइसोस्टोमोस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वाशिंगटन नेशनल कैथेड्रल में बुधवार पिछले दिन आयोजित ऑक्सी डे फाउंडेशन के 15वें वार्षिक ऑक्सी साहस पुरस्कार समारोह में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। दलाई लामा को यह पुरस्कार मानवता के प्रति उनके आजीवन समर्पण और शांति की स्थापना के लिए अहिंसक रास्ते पर अडिग रहने के प्रयासों के लिए दिया गया।

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उनकी ओर से प्रतिनिधि नामग्याल छोडुप ने समारोह में पुरस्कार स्वीकार किया और उनका संदेश भी प्रस्तुत किया। इस वर्ष ऑक्सी साहस पुरस्कार से यूक्रेनी पत्रकार विक्टोरिया रोशचिना और ईरानी रैपर तोमाज सालेही को भी सम्मानित किया गया। विक्टोरिया को रूसी जेलों में होने वाले अत्याचारों को उजागर करने के लिए मरणोपरांत सम्मान दिया गया। दलाई लामा ने अपने संदेश में कहा कि शांति और सद्भाव की आवश्यकता को समझना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन्हें स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाने भी जरूरी हैं। कहा कि उन्होंने सदैव करुणा, सहृदयता और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया है। उनका मानना है कि विश्व शांति का मार्ग इन्हीं मानवीय मूल्यों से होकर गुजरता है। 

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