देखें वीडियो: हिमाचल के जलोड़ी दर्रे में अचानक बर्फबारी, सड़क पर फिसले वाहनों के पहिए; रास्ते में फंसे पर्यटक
बर्फबारी के कारण जलोड़ी दर्रा में कई पर्यटक और अन्य लोग फंसे रहे। बाह्य सराज के आनी क्षेत्र में भी शाम के समय मौसम बदला। तेज हवाएं चलीं और हल्की बूंदाबांदी भी हुई। बंजार क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम दर्ज किया गया।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित जलोड़ी दर्रा में सोमवार शाम को ताजा बर्फबारी हुई। इससे यातायात पूरी तरह अवरुद्ध हो गया और पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। यह दर्रा बाह्य सराज को जिला मुख्यालय कुल्लू से जोड़ता है।
बर्फ में फंसे वाहनों के पहिए
शाम करीब 4 बजे अचानक मौसम बिगड़ने के बाद जलोड़ी दर्रा में बर्फबारी शुरू हो गई। देखते ही देखते सड़क पर करीब चार से पांच सेंटीमीटर तक बर्फ जम गई। इससे वाहनों की आवाजाही बेहद मुश्किल हो गई। दर्रे के आर-पार जाने वाले कई पर्यटकों और अन्य लोगों के वाहन बर्फ में फंस गए। सड़क पर फिसलन बहुत बढ़ गई थी, जिससे वाहन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लोगों को एक-दूसरे की मदद से अपने वाहनों को धक्का लगाकर बर्फ से बाहर निकालना पड़ा। इस अचानक हुई बर्फबारी ने दर्रे से गुजर रहे यात्रियों की मुश्किलें काफी बढ़ा दीं। फंसे हुए यात्रियों को ठंड और असुविधा का सामना करना पड़ा।
मौसम का बदलता मिजाज
बर्फबारी के कारण जलोड़ी दर्रा में कई पर्यटक और अन्य लोग फंसे रहे। बाह्य सराज के आनी क्षेत्र में भी शाम के समय मौसम बदला। तेज हवाएं चलीं और हल्की बूंदाबांदी भी हुई। बंजार क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम दर्ज किया गया। मौसम के इस अप्रत्याशित बदलाव ने स्थानीय लोगों और यात्रियों को प्रभावित किया।
आवाजाही में बाधा
बर्फबारी के कारण सड़क पर फिसलन बढ़ गई थी। इससे वाहनों का नियंत्रण मुश्किल हो गया। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने में दिक्कत हुई। यातायात अवरुद्ध होने से आवश्यक सेवाओं पर भी असर पड़ा। प्रशासन ने स्थिति सामान्य करने के प्रयास शुरू किए ताकि फंसे हुए लोगों को राहत मिल सके।
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