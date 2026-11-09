देखें वीडियो: हिमाचल के जलोड़ी दर्रे में अचानक बर्फबारी, सड़क पर फिसले वाहनों के पहिए; रास्ते में फंसे पर्यटक

बर्फ में फंसे वाहनों के पहिए

शाम करीब 4 बजे अचानक मौसम बिगड़ने के बाद जलोड़ी दर्रा में बर्फबारी शुरू हो गई। देखते ही देखते सड़क पर करीब चार से पांच सेंटीमीटर तक बर्फ जम गई। इससे वाहनों की आवाजाही बेहद मुश्किल हो गई। दर्रे के आर-पार जाने वाले कई पर्यटकों और अन्य लोगों के वाहन बर्फ में फंस गए। सड़क पर फिसलन बहुत बढ़ गई थी, जिससे वाहन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लोगों को एक-दूसरे की मदद से अपने वाहनों को धक्का लगाकर बर्फ से बाहर निकालना पड़ा। इस अचानक हुई बर्फबारी ने दर्रे से गुजर रहे यात्रियों की मुश्किलें काफी बढ़ा दीं। फंसे हुए यात्रियों को ठंड और असुविधा का सामना करना पड़ा।