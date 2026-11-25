हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की छुट्टियों पर रोक लगाने के फैसले को स्वास्थ्य विभाग ने दो दिन में ही वापस ले लिया है। डॉक्टरों के विरोध के बाद बुधवार को स्वास्थ्य सचिव कार्यालय की ओर से नई अधिसूचना जारी कर 23 नवंबर को जारी आदेशों को निरस्त कर दिया गया। अब सहायक प्रोफेसरों को पहले की तरह छुट्टियों का लाभ मिलता रहेगा। स्वास्थ्य विभाग ने 23 नवंबर को जारी अधिसूचना में 1 अप्रैल 2026 के बाद पदोन्नत और सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक प्रोफेसरों की छुट्टियों पर रोक लगा दी थी।

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