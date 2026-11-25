शिमला: नोटिस पर जवाब नहीं, हाईकोर्ट ने रिटायर महिला कर्मी की नौकरी बहाल करने के दिए निर्देश
अदालत ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को उसी पद और स्थान पर दोबारा नियुक्त किया जाए, जहां वह सेवानिवृत्ति से पहले कार्यरत थीं।
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समय पर जवाब दाखिल नहीं करने पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त की गई चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी कमलेश देवी को अंतरिम राहत दी है। अदालत ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को उसी पद और स्थान पर दोबारा नियुक्त किया जाए, जहां वह सेवानिवृत्ति से पहले कार्यरत थीं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यह नियुक्ति अदालत के आगामी आदेशों के अधीन रहेगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 6 अक्तूबर 2026 को मुख्य याचिका और अंतरिम आवेदन पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का समय दिया था। इसके बावजूद प्रतिवादियों की ओर से न तो मुख्य याचिका और न ही अंतरिम आवेदन पर कोई जवाब पेश किया गया।
इसी स्थिति को देखते हुए खंडपीठ ने महिला कर्मचारी को अंतरिम राहत देना उचित समझा। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि दोबारा नियुक्ति पाने के लिए याचिकाकर्ता को शिक्षा विभाग से प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ वापस जमा करवाने होंगे। इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में राशि जमा करवाने पर विभाग को तत्काल उन्हें उसी पद और स्थान पर बहाल करना होगा। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता को 30 अप्रैल 2026 को 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर जिला सिरमौर के पच्छाद क्षेत्र के एक स्कूल से सेवानिवृत्त कर दिया गया था, जबकि उनका दावा है कि उन्हें 60 वर्ष तक सेवा में बने रहने का अधिकार है। अदालत ने प्रतिवादियों को मुख्य याचिका पर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद 60 वर्ष तक सेवा के अधिकार पर अंतिम फैसला होगा।