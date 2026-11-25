इसी स्थिति को देखते हुए खंडपीठ ने महिला कर्मचारी को अंतरिम राहत देना उचित समझा। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि दोबारा नियुक्ति पाने के लिए याचिकाकर्ता को शिक्षा विभाग से प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ वापस जमा करवाने होंगे। इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में राशि जमा करवाने पर विभाग को तत्काल उन्हें उसी पद और स्थान पर बहाल करना होगा। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता को 30 अप्रैल 2026 को 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर जिला सिरमौर के पच्छाद क्षेत्र के एक स्कूल से सेवानिवृत्त कर दिया गया था, जबकि उनका दावा है कि उन्हें 60 वर्ष तक सेवा में बने रहने का अधिकार है। अदालत ने प्रतिवादियों को मुख्य याचिका पर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद 60 वर्ष तक सेवा के अधिकार पर अंतिम फैसला होगा।