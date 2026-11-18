बजट की कमी से अटके मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के 1,521 आवेदन

प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 1,521 युवाओं के आवेदन बजट की कमी के चलते लंबित पड़े हैं। पूर्व वर्षों की देनदारियों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सरकार इन लंबित मामलों के निपटारे के लिए बजट का प्रावधान करने के प्रयास कर रही है। उद्योग मंत्री जगत सिंह नेगी में यह जानकारी नयना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा और सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में दी। मंत्री ने कहा कि एक जनवरी 2023 से एक नवंबर 2026 तक योजना के तहत कुल 5,046 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 2,820 आवेदन स्वीकृत और 705 अस्वीकृत किए गए, जबकि 1,521 आवेदन अभी लंबित हैं।