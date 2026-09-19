Chamba News: घास काटते खाई में गिरी महिला, टांडा रेफर
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 19 Sep 2026 10:44 PM IST
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चंबा। जिला मुख्यालय के साथ लगते कुुमाहरूई गांव में घास काटते समय पांव फिसलने से एक महिला खाई में जा गिरी। जिसे चंबा मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक उपचार के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
बबली 40 पत्नी पवन कुमार निवासी गांव कुमाहरूई पंचायत कुम्हारका शनिवार सुबह साढ़े सात बजे अपने घर के साथ घासनी में घास काटने गई थीं। उसी दौरान अचानक उनका पांव फिसला और वह खाई में जा गिरीं। वहां घास काट रहे अन्य लोगों ने उन्हें गिरते हुए देख लिया और तुरंत उनकी मदद के लिए खाई में उतर गए। गंभीर घायल अवस्था में एंबुलेंस के जरिये उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत को देखते हुए डॉक्टराें ने उन्हें टांडा रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज प्रवक्ता डॉ. मानिक सहगल ने बताया कि खाई में गिरने से घायल महिला इलाज के लिए यहां लाई गई थी। उनकी हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। संवाद
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बबली 40 पत्नी पवन कुमार निवासी गांव कुमाहरूई पंचायत कुम्हारका शनिवार सुबह साढ़े सात बजे अपने घर के साथ घासनी में घास काटने गई थीं। उसी दौरान अचानक उनका पांव फिसला और वह खाई में जा गिरीं। वहां घास काट रहे अन्य लोगों ने उन्हें गिरते हुए देख लिया और तुरंत उनकी मदद के लिए खाई में उतर गए। गंभीर घायल अवस्था में एंबुलेंस के जरिये उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत को देखते हुए डॉक्टराें ने उन्हें टांडा रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज प्रवक्ता डॉ. मानिक सहगल ने बताया कि खाई में गिरने से घायल महिला इलाज के लिए यहां लाई गई थी। उनकी हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। संवाद
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