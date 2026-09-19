Chamba News: घास काटते खाई में गिरी महिला, टांडा रेफर

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बबली 40 पत्नी पवन कुमार निवासी गांव कुमाहरूई पंचायत कुम्हारका शनिवार सुबह साढ़े सात बजे अपने घर के साथ घासनी में घास काटने गई थीं। उसी दौरान अचानक उनका पांव फिसला और वह खाई में जा गिरीं। वहां घास काट रहे अन्य लोगों ने उन्हें गिरते हुए देख लिया और तुरंत उनकी मदद के लिए खाई में उतर गए। गंभीर घायल अवस्था में एंबुलेंस के जरिये उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत को देखते हुए डॉक्टराें ने उन्हें टांडा रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज प्रवक्ता डॉ. मानिक सहगल ने बताया कि खाई में गिरने से घायल महिला इलाज के लिए यहां लाई गई थी। उनकी हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। संवाद