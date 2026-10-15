Chamba News: पंगोला के पास खाई में गिरा ट्रक, चालक ने कूदकर बचाई जान

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जानकारी के अनुसार ट्रक चंबा से तीसा की ओर जा रहा था। पंगोला के समीप पहुंचने पर वाहन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। इससे चालक का ट्रक पर नियंत्रण नहीं रहा और वाहन सड़क से नीचे खाई में जा गिरा। खतरे को भांपते हुए चालक ने समय रहते छलांग लगा दी और संभावित गंभीर हादसे से बच गया। घटना के बाद क्षेत्र में हादसे को लेकर चर्चा रही। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण चंबा-तीसा मार्ग पर कई तीखे मोड़ हैं, जहां वाहन अनियंत्रित होने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ऐसे में चालकों को सावधानी बरतने और वाहनों की नियमित जांच करवाने की जरूरत है। हादसे में ट्रक को हुए नुकसान और अन्य विवरण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। संवाद

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चुराह (चंबा)। चुराह उपमंडल के चंबा-तीसा मार्ग पर वीरवार को पंगोला के समीप एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। हादसे के दौरान चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन से छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई।