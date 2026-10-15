Chamba News: बारिश के बीच भद्रकाली भलेई माता मंदिर में 800 श्रद्धालुओं ने नवाया

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संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। भद्रकाली भलेई माता मंदिर में बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बनी। मंदिर में माता के दर्शन के लिए दिनभर श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी रहा। करीब 800 श्रद्धालुओं ने मंदिर में शीश नवाकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। खराब मौसम के बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ।मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। बारिश के बीच भी माता के दरबार में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की आस्था ने माहौल को भक्तिमय बनाए रखा। दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर के मुख्य पुजारी लोकी नंद शर्मा ने सप्तशती का पाठ किया। मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के दौरान श्रद्धालुओं ने भाग लेकर माता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। मंदिर परिसर में दिनभर भक्तिमय वातावरण बना रहा।भद्रकाली भलेई माता मंदिर कमेटी के अध्यक्ष कमल ठाकुर ने बताया कि बारिश के बावजूद करीब 800 श्रद्धालुओं ने मंदिर में माथा टेका। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने के बाद भी श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचना उनकी अटूट आस्था को दर्शाता है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक परंपराओं के निर्वहन का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।