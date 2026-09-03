Chamba News: लैब टेक्नीशियन और स्वास्थ्य अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण

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डॉ. भारद्वाज ने प्रतिभागियों को आईएचआईपी और आईडीएसपी की कार्यप्रणाली और उपयोगिता की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों की निगरानी करना है, ताकि बीमारी फैलने की स्थिति में समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।उन्होंने कहा कि बीमारी से संबंधित सूचनाओं और जांच रिपोर्टों को समय पर आईडीएसपी-आईएचआईपी पोर्टल पर दर्ज करना जरूरी है। सही और समयबद्ध रिपोर्टिंग से बीमारी के संभावित प्रकोप की शुरुआती स्तर पर पहचान कर उसे नियंत्रित करने में मदद मिलती है।सीएमओ ने प्रतिभागियों को ब्लॉक स्तर पर प्रतिदिन निर्धारित समय पर पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करने और संबंधित सूचनाएं समय पर जिला मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कविता महाजन और जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. हरित पुरी भी मौजूद रहे।