Chamba News: एएसपी ने डल झील में जांची सुरक्षा व्यवस्था
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:59 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:59 AM IST
विज्ञापन
चंबा। पुलिस मणिमहेश यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं से उनके अनुभव ले रही है। यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी आई हो या किसी प्रकार के सुधार की जरूरत हो, इन सभी पहलुओं पर पुलिस के अधिकारी श्रद्धालुओं से संवाद कर रहे हैं। एएसपी दिनेश शर्मा ने यात्रा मार्ग के सभी पड़ावों का निरीक्षण किया। सर्वप्रथम वहां पर उन्होंने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने वहां से गुजरने वाले श्रद्धालुओं से संवाद किया। श्रद्धालुओं ने उन्हें जो भी सुझाव दिए, उस पर अमल करने का उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने डल झील से लेकर हड़सर तक सभी पड़ावों पर निरीक्षण करके व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से यात्रा करने के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन