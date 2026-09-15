Chamba News: जुलाहकड़ी से भरमौर के लिए रवाना हुई चरपट नाथ छड़ी
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 05:48 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 05:48 AM IST
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चंबा। धार्मिक आस्था और परंपरा का प्रतीक चरपट नाथ की छड़ी मंगलवार सुबह जुलाहकड़ी से भरमौर के लिए रवाना हुई। छड़ी के रवाना होने के दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। चरपट नाथ की छड़ी के भरमौर पहुंचने के साथ ही क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियों का माहौल और भक्तिमय होगा। परंपरा के अनुसार छड़ी यात्रा में श्रद्धालु आस्था के साथ शामिल होते हैं और विभिन्न पड़ावों से होते हुए भरमौर पहुंचते हैं। सुबह के समय जुलाहकड़ी से छड़ी के रवाना होने पर श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की और यात्रा के सफल एवं मंगलमय होने की कामना की। स्थानीय लोगों के लिए यह यात्रा धार्मिक आस्था के साथ-साथ सदियों पुरानी परंपरा और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है।
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