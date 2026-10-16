चार साल में प्रदेश पर दोगुना हुआ कर्ज, विकास कार्यों पर लटके ताले : जयराम

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सरकार से पूछा - आखिर कहां खर्च की जा रही है कर्ज के रूप में जुटाई जा रही राशिसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कर्ज बढ़ाने, विकास कार्य रोकने और चुनावी गारंटियां पूरी न करने का आरोप लगाया।चंबा में पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन विकास कार्यों की गति धीमी पड़ गई है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि कर्ज के रूप में जुटाई जा रही राशि आखिर कहां खर्च हो रही है।जयराम ठाकुर ने दावा किया कि वर्ष 2022 तक हिमाचल प्रदेश पर करीब 69 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था, जो मौजूदा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बढ़कर करीब एक लाख 20 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि कर्ज बढ़ने के बावजूद विकास कार्यों पर ताले लटके हैं। भाजपा सरकार के कार्यकाल में विकास को प्राथमिकता दी गई और जनता को इसका लाभ मिला।उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही पिछली भाजपा सरकार के फैसलों की समीक्षा कर कई निर्णय पलट दिए और अनेक संस्थानों को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम नहीं किया था। उनकी सरकार ने बुजुर्गों को राहत देते हुए पेंशन के लिए आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने पिछली सरकार के फैसलों को बदलने पर जोर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न विभागों और कार्यों में कथित अनियमितताएं हो रही हैं। चंबा के पूर्व विधायक पवन नैय्यर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वह क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते थे। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की चुनावी गारंटियों पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं को 1500 रुपये देने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनाव में जनता कांग्रेस सरकार को जवाब देगी और उसकी विदाई का रास्ता साफ होगा।कांग्रेस बताए, कौन सी चार गारंटियां पूरी कीं : जयरामचंबा। चौगान दो में आयोजित पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को चुनावी गारंटियों के मुद्दे पर घेरते हुए चुनौती दी कि वह चार ऐसी गारंटियां बताए, जिन्हें पूरा किया गया हो। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश संकट के दौर से गुजर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं। चंबा मेडिकल कॉलेज के निर्माण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र से धन मिलने के बाद ही इसका काम आगे बढ़ रहा है। जयराम का बैंड-बाजे, ढोल की थाप और फूल-मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर सांसद हर्ष महाजन, चंबा-कांगड़ा प्रभारी विपिन परमार, जिलाध्यक्ष धीरज नरयाल, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य जय सिंह, राज सिंह ठाकुर, पूर्व विधायक नीरज नैयर, दिनेश शर्मा और विनायक रैणा सहित सैंकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और सदस्य मौजूद रहे।