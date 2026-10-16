Chamba News: भलेई माता मंदिर में 1100 श्रद्धालुओं ने नवाया शीश

विज्ञापन

--

चंबा। शारदीय नवरात्र के छठे दिन शुक्रवार को ऐतिहासिक भद्रकाली भलेई माता मंदिर में 1100 श्रद्धालुओं ने माथा टेककर माता का आशीर्वाद लिया। सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की आवाजाही शुरू हो गई थी।श्रद्धालुओं ने कतारों में लगकर बारी-बारी से माता के दर्शन किए और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। भलेई माता मंदिर हिमाचल प्रदेश के अलावा पड़ोसी राज्यों पंजाब और जम्मू-कश्मीर के श्रद्धालुओं की भी अटूट आस्था का प्रमुख केंद्र है। नवरात्र के दौरान यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचकर माता के दरबार में शीश नवाते हैं। मंदिर परिसर में दिनभर भक्तिमय माहौल बना रहा। भलेई माता मंदिर कमेटी के प्रधान ने बताया कि शुक्रवार को मंदिर में कन्या पूजन करने के बाद श्रद्धालुओं ने माता का आशीर्वाद लिया। मंदिर के मुख्य पुजारी डॉ. लोकी नंद शर्मा प्रथम नवरात्र से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रविवार को अष्टमी के अवसर पर हवन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूर्णाहुति डाली जाएगी। भलेई माता मंदिर कमेटी अध्यक्ष कमल ठाकुर ने बताया कि नवरात्र के दौरान मंदिर कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। भक्तों के लिए रोजाना सुबह से शाम तक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, ताकि दूरदराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। मंदिर में नवरात्र के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा-अर्चना का क्रम जारी है।