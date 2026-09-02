Chamba News: डलहौजी में पनीर समेत 18 खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे

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सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा दीपक आनंद ने बताया कि सैंपलों में पनीर, बिस्कुट, डेक्सोलैक, सेरेलैक, कॉफी, बटर मिल्क, सात कोल्ड ड्रिंक व अन्य पेय पदार्थ, टोन्ड मिल्क, लैक्टोजेन प्रो-1, भुजिया और चंबा चुख शामिल हैं। सैंपल जांच के लिए पंचकूला की निजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला और केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला कंडाघाट भेजे जाएंगे। रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।