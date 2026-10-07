Chamba News: अब जमीन के नीचे दबेंगे सतह पर बिछे पाइप

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खबर प्रकाशित होने के बाद हरकत में आया विभाग, एक फीट गहराई में पाइप डालने के दिए निर्देशसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। शहर की गलियों में जमीन की सतह पर बिछाए जा रहे पानी के पाइपों को अब उखाड़कर जमीन के नीचे दबाया जाएगा।हाइड्रेंट प्रणाली के लिए डाले जा रहे पाइपों को ठेकेदार की ओर से सतह पर ही बिछाने का मामला संवाद न्यूज एजेंसी के माध्यम से अतर उजाला में प्रमुखता से उठाया गया था। इसके बाद जल शक्ति विभाग हरकत में आया। विभाग ने ठेकेदार को दोबारा खोदाई कर करीब एक फीट गहराई में पाइप डालने के निर्देश दिए हैं।नगर परिषद के दायरे में आने वाले सभी वार्डों में आग की घटनाओं के दौरान पानी उपलब्ध करवाने के लिए हाईड्रेंट लगाए जा रहे हैं। इसके लिए गलियों में पाने के पाइप बिछाए जा रहे हैं। आरोप था कि कई स्थानों पर पाइप जमीन के ऊपर ही छोड़ दिए गए थे। इससे राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी। पाइपों से फिसलने का खतरा भी बना हुआ था।अब विभाग के निर्देश के बाद पाइपों को मानकों के अनुसार जमीन के नीचे दबाया जाएगा। इससे गलियों में आवाजाही सुगम होने के साथ हादसे का खतरा भी कम होगा। जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश मोंगरा ने बताया कि ठेकेदार को पाइपें निर्धारित गहराई में डालने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। कार्य में किसी प्रकार की कोताही बरतने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।