फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Department inspects food shops in Mangla Market; 10 samples collected.

Chamba News: मंगला बाजार में खाद्य दुकानों पर विभाग की जांच, 10 सैंपल लिए

Wed, 07 Oct 2026 11:12 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 07 Oct 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
Department inspects food shops in Mangla Market; 10 samples collected.
स्मार्ट बाजार में सैंपल भरती स्वास्थ्य विभाग की टीम। विभाग
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता परखी, दुकानदारों से भी ली जरूरी जानकारी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मंगला (चंबा)। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और बाजार में नियमों के पालन की जांच के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने मंगला बाजार में दबिश दी।
टीम ने करीब 10 दुकानों का निरीक्षण कर विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। इस दौरान दुकानों में उपलब्ध खाद्य सामग्री की जांच करने के साथ दुकानदारों से संबंधित जरूरी जानकारी भी जुटाई गई।
विज्ञापन

खाद्य आपूर्ति एवं नियंत्रक कर्ण ठाकुर ने बताया कि विभाग की टीम ने मंगला बाजार में दुकानों का निरीक्षण किया है। इस दौरान करीब 10 दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी सैंपलों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed