Chamba News: मंगला बाजार में खाद्य दुकानों पर विभाग की जांच, 10 सैंपल लिए

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संवाद न्यूज एजेंसीमंगला (चंबा)। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और बाजार में नियमों के पालन की जांच के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने मंगला बाजार में दबिश दी।टीम ने करीब 10 दुकानों का निरीक्षण कर विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। इस दौरान दुकानों में उपलब्ध खाद्य सामग्री की जांच करने के साथ दुकानदारों से संबंधित जरूरी जानकारी भी जुटाई गई।खाद्य आपूर्ति एवं नियंत्रक कर्ण ठाकुर ने बताया कि विभाग की टीम ने मंगला बाजार में दुकानों का निरीक्षण किया है। इस दौरान करीब 10 दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी सैंपलों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।