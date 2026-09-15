Chamba News: भरमाणी माता के दर्शन के बाद डाली नाटी
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 05:55 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 05:55 AM IST
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भरमौर (चंबा)। भद्रवाह के श्रद्धालुओं ने मंगलवार को भरमाणी माता के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने चौरासी परिसर में मणिमहेश मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस दौरान परिसर में प्रसाद भी बांटा गया। इसके उपरांत चौरासी में नाटी डाली। इसमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर श्रद्धालुओं की नाटी डाली। इस नाटी को देखने के लिए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की वहां पर काफी भीड़ रही। बुधवार को भद्रवाह के जत्थे, दशनाम अखाड़ा, चरपट नाम हड़सर के लिए प्रस्थान करेंगे।
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