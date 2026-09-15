Chamba News: डोडा के श्रद्धालु चंबा चौगान से मणिमहेश रवाना

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चंबा। मणिमहेश यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर के डोडा से आया 50 श्रद्धालुओं का जत्था मंगलवार को चंबा के चौगान से मणिमहेश यात्रा के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के जयकारों और शिव के भजनों के साथ यात्रा शुरू की। जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं में रत्न चंद, देवी प्रसाद, बबलू, राकेश और प्यार सिंह ने कहा कि वे लंबे समय से मणिमहेश यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे। भगवान शिव के प्रति उनकी गहरी आस्था है और इसी आस्था के चलते वे कठिन पैदल यात्रा कर मणिमहेश डल झील तक पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं का मुख्य उद्देश्य शाही स्नान के पावन अवसर पर मणिमहेश डल झील में आस्था की डुबकी लगाना है। चौगान से रवाना होते समय माहौल भक्तिमय हो गया। शाही स्नान के दिन डल झील में स्नान कर वे अपनी मनोकामना और धार्मिक आस्था को पूर्ण करेंगे।