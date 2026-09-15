Chamba News: वाहन खराब होने से आधा घंटा लगा रहा जाम

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भरमौर (चंबा)। भरमौर हाईवे पर कंकरीट मिक्सर करने वाला फ्लोरी वाहन खराब होने से ट्रैफिक जाम हो गया। बत्ती दी हट्टी में दोपहर बाद तीन बजे वाहन बीच सड़क में खराब हो गया। इस कारण वहां वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मणिमहेश जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहन भी फंस गए। आधे घंटे के बाद वहां जेसीबी मशीन पहुंची, जिससे खराब वाहन को सड़क के बीच से हटाया गया, तब जाकर वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई।