Chamba News: फुटपाथ पर पार्किंग, सड़क पर चलने को मजबूर राहगीर
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 03 Sep 2026 05:48 AM IST
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चंबा। मणिमहेश यात्रा के तहत जन्माष्टमी स्नान के लिए उमड़ी भीड़ के बीच शहर में दोपहिया वाहनों की संख्या बढ़ गई है। पर्याप्त पार्किंग न होने से यात्री फुटपाथ पर वाहन खड़े करने को मजबूर हैं।
इससे फुटपाथ बंद होने के कारण राहगीरों को सड़क पर उतरकर गुजरना पड़ रहा है। बुधवार सुबह जीरो पॉइंट से पुराने बस स्टैंड तक बने फुटपाथ पर बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन खड़े होने से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
मणिमहेश यात्रा के लिए बाहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दोपहिया वाहनों पर चंबा पहुंच रहे हैं। शहर में पहले से सीमित पार्किंग होने के कारण यात्रियों को वाहन खड़ा करने के लिए जगह नहीं मिल रही।
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स्थानीय निवासी रमेश कुमार, राज कुमार, सुरेंद्र सिंह, अमित कुमार, सोनू राम और राकेश कुमार ने कहा कि यात्रा सीजन में हर साल वाहनों की संख्या बढ़ती है लेकिन पार्किंग की व्यवस्था पर्याप्त नहीं की जाती। उन्होंने प्रशासन से यात्रा अवधि के दौरान दोपहिया वाहनों के लिए अस्थायी पार्किंग स्थल चिह्पित करने की मांग की है।
पार्किंग का निर्माण चल रहा है। यात्रा के चलते कुछ स्थल चिह्नित किए जाएंगे, ताकि आगामी राधाष्टमी स्नान के दौरान इस तरह की नौबत न आए। चिराग शर्मा, एसडीएम चंबा
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इससे फुटपाथ बंद होने के कारण राहगीरों को सड़क पर उतरकर गुजरना पड़ रहा है। बुधवार सुबह जीरो पॉइंट से पुराने बस स्टैंड तक बने फुटपाथ पर बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन खड़े होने से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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मणिमहेश यात्रा के लिए बाहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दोपहिया वाहनों पर चंबा पहुंच रहे हैं। शहर में पहले से सीमित पार्किंग होने के कारण यात्रियों को वाहन खड़ा करने के लिए जगह नहीं मिल रही।
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स्थानीय निवासी रमेश कुमार, राज कुमार, सुरेंद्र सिंह, अमित कुमार, सोनू राम और राकेश कुमार ने कहा कि यात्रा सीजन में हर साल वाहनों की संख्या बढ़ती है लेकिन पार्किंग की व्यवस्था पर्याप्त नहीं की जाती। उन्होंने प्रशासन से यात्रा अवधि के दौरान दोपहिया वाहनों के लिए अस्थायी पार्किंग स्थल चिह्पित करने की मांग की है।
पार्किंग का निर्माण चल रहा है। यात्रा के चलते कुछ स्थल चिह्नित किए जाएंगे, ताकि आगामी राधाष्टमी स्नान के दौरान इस तरह की नौबत न आए। चिराग शर्मा, एसडीएम चंबा