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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Pangi Road to remain closed for 27 hours from Tuesday to Friday.

Chamba News: मंगलवार-शुक्रवार को 27 घंटे बंद रहेगा पांगी मार्ग

Fri, 11 Sep 2026 10:23 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 11 Sep 2026 10:23 PM IST
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Pangi Road to remain closed for 27 hours from Tuesday to Friday.
संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी मार्ग पर नियंत्रित ब्लास्टिंग, सुरक्षा जांच के बाद ही बहाल होगा यातायात
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कल से कडू-नाला तक यातायात रहेगा नियंत्रित, प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा योजना बनाने की अपील की
संवाद न्यूज एजेंसी
पांगी (चंबा)। सीमा सड़क संगठन की 94 आरसीसी उदयपुर की ओर से संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी मार्ग पर नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाएगी। इसके चलते 13 सितंबर से कार्य पूरा होने तक तिंदी से कडू-नाला तक सड़क पर यातायात नियंत्रित रहेगा। एसडीएम पांगी अमनदीप सिंह ने इसकी जानकारी दी।
प्रशासन के अनुसार नियंत्रित ब्लास्टिंग के दौरान प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से बुधवार दोपहर दो बजे तक और शुक्रवार सुबह 11 बजे से शनिवार दोपहर दो बजे तक मार्ग पर यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान सुरक्षा कारणों से किसी भी वाहन को ब्लास्टिंग क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा जांच पूरी होने और मार्ग को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही यातायात बहाल किया जाएगा।
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एसडीएम अमनदीप सिंह ने पांगीवासियों, वाहन चालकों, परिवहन संचालकों और लाहौल-स्पीति की ओर आने-जाने वाले यात्रियों से बंद अवधि को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनाने की अपील की है। उन्होंने लोगों से ब्लास्टिंग क्षेत्र से दूर रहने का आग्रह किया।
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प्रशासन ने बताया कि खराब मौसम, बारिश या भूस्खलन की स्थिति में ब्लास्टिंग कार्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है। लोगों से संशोधित सूचना के लिए प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।
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