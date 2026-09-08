Chamba News: बच्ची पर झपटा बंदर, बाजू में लगी चोट
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 03:33 PM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 03:33 PM IST
विज्ञापन
चंबा। जुलाहकड़ी में बंदर ने रास्ते से गुजर रही नौ वर्षीय जिया को हमला करके घायल कर दिया। घबराई बच्ची जोर-जोर से चिल्लाने लगी, जिसकी आवाज सुनकर वहां पहुंचे स्थानीय लोगों ने उसे बचाया। परिजन उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए। यहां पर चिकित्सकों ने उसे एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया। साथ ही उसके जख्मों की मरहम पट्टी की। सोमवार शाम को जब वह दुकान में सामान लेने जा रही थी तो उसी दौरान छत पर बैठे बंदर ने उस पर हमला कर दिया। इससे उसकी बाजू में चोट लगी है। इससे पहले भी कई लोग बंदरों के हमलों में घायल हो चुके हैं। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. प्रदीप सिंह ने बताया कि बंदर के हमले से घायल एक बच्ची को उपचार के लिए लाया गया था जिसे मरहम पट्टी के बाद घर भेज दिया गया।
विज्ञापन