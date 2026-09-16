Chamba News: किड्स कैंप चुवाड़ी की वॉलीबाल टीम बनी विजेता

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संवाद न्यूज एजेंसीचुवाड़ी (चंबा)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समोट में आयोजित भटियात जोन अंडर-19 स्कूल टूर्नामेंट में किड्स कैंप पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चुवाड़ी की वॉलीबाल टीम ने विजेता ट्रॉफी अपने नाम की।कप्तान आशुतोष शर्मा की अगुवाई में टीम ने सभी मुकाबले जीतकर खिताब हासिल किया। विजेता टीम में चक्षित सिंह, सूर्यांश, वीरेन, अरुण, कुलभूषण, शिवम, दक्षित और अंशुमान शामिल रहे।इसी प्रतियोगिता में विद्यालय को खो-खो में भी सफलता मिली। मन्नत और सक्षम सिंह का जिला स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। इससे विद्यालय परिवार में खुशी है। इससे पहले इसी वर्ष अंडर-14 प्रतियोगिता में विद्यालय की खो-खो टीम उपविजेता रही थी।विद्यालय की प्रधानाचार्य सीमा ठाकुर ने विजेता खिलाड़ियों और जिला स्तर के लिए चयनित मन्नत व सक्षम सिंह को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करने के साथ उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।