Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 10 Sep 2026 10:16 PM IST
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काम की बात
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लोक अदालत... जिला चंबा समेत पूरे देश में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
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लंगर... मणिमहेश यात्रियों के लिए चनेड़, कादूं और मैहला में लंगर का आयोजन सुबह 9 से शाम 8 बजे तक किया जाएगा।
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आज खास
खेलकूद
प्रतियोगिता : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलूणी में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 9 बजे से होगा।
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क्रिकेट : चंबा चौगान में क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत केपी वॉरिअर और मल्ला के बीच मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा।
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शिविर : भरमौर में चिकित्सा शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से किया जाएगा।
-- बैठक : भलेई में दो दिवसीय मेले की तैयारियों को लेकर बैठक पूर्वाह्न 11 बजे होगी।
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हड़ताल : बैंक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सुबह 10 बजे से हड़ताल पर रहेंगे।
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मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबर
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बाल रोग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर
मेडिसिन : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213)। फर्स्ट फ्लोर ।
नेत्र ओपीडी : डॉ इयति (कमरा नंबर-423)। फोर्थ फ्लोर।
आर्थो : डॉ. अनुज (कमरा नंबर-207)। फर्स्ट फ्लोर।
गायनी : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर।
सर्जरी : डॉ. अरविंद (कमरा नंबर-209)। फर्स्ट फ्लोर।
त्वचा रोग : डॉ. रितु(कमरा नंबर-317)। सेकेंड फ्लोर।
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- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
- आपातकालीन नंबर- 01899-222392
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लोक अदालत... जिला चंबा समेत पूरे देश में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
लंगर... मणिमहेश यात्रियों के लिए चनेड़, कादूं और मैहला में लंगर का आयोजन सुबह 9 से शाम 8 बजे तक किया जाएगा।
आज खास
खेलकूद
प्रतियोगिता : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलूणी में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 9 बजे से होगा।
क्रिकेट : चंबा चौगान में क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत केपी वॉरिअर और मल्ला के बीच मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा।
शिविर : भरमौर में चिकित्सा शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से किया जाएगा।
हड़ताल : बैंक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सुबह 10 बजे से हड़ताल पर रहेंगे।
मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबर
बाल रोग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर
मेडिसिन : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213)। फर्स्ट फ्लोर ।
नेत्र ओपीडी : डॉ इयति (कमरा नंबर-423)। फोर्थ फ्लोर।
आर्थो : डॉ. अनुज (कमरा नंबर-207)। फर्स्ट फ्लोर।
गायनी : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर।
सर्जरी : डॉ. अरविंद (कमरा नंबर-209)। फर्स्ट फ्लोर।
त्वचा रोग : डॉ. रितु(कमरा नंबर-317)। सेकेंड फ्लोर।
- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
- आपातकालीन नंबर- 01899-222392