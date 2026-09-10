Chamba News: सिटी में आज

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लोक अदालत... जिला चंबा समेत पूरे देश में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

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लंगर... मणिमहेश यात्रियों के लिए चनेड़, कादूं और मैहला में लंगर का आयोजन सुबह 9 से शाम 8 बजे तक किया जाएगा।

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आज खास

खेलकूद

प्रतियोगिता : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलूणी में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 9 बजे से होगा।

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क्रिकेट : चंबा चौगान में क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत केपी वॉरिअर और मल्ला के बीच मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा।

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शिविर : भरमौर में चिकित्सा शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से किया जाएगा।

-- बैठक : भलेई में दो दिवसीय मेले की तैयारियों को लेकर बैठक पूर्वाह्न 11 बजे होगी।

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हड़ताल : बैंक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सुबह 10 बजे से हड़ताल पर रहेंगे।

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मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबर

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बाल रोग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर

मेडिसिन : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213)। फर्स्ट फ्लोर ।

नेत्र ओपीडी : डॉ इयति (कमरा नंबर-423)। फोर्थ फ्लोर।

आर्थो : डॉ. अनुज (कमरा नंबर-207)। फर्स्ट फ्लोर।

गायनी : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर।

सर्जरी : डॉ. अरविंद (कमरा नंबर-209)। फर्स्ट फ्लोर।

त्वचा रोग : डॉ. रितु(कमरा नंबर-317)। सेकेंड फ्लोर।

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- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।

- आपातकालीन नंबर- 01899-222392

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काम की बात