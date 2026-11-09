Chamba News: सिटी में आज

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गैस की आपूर्ति... शहर के धड़ोग, सपड़ी, चौंतड़ा वार्डों में गैस सिलिंडरों की सप्लाई पूर्वाह्न 11 बजे होगी। पराशर गैस एजेंसी के मैनेजर राजमल ने बताया कि बिना ईकेवाईसी के किसी भी उपभोक्ता को कोई सिलिंडर नहीं मिलेगा। बुकिंग दिखाने पर ही उपभोक्ता को सिलिंडर दिया जाएगा।आज के कार्यक्रमखेलकूदक्रिकेट : चंबा चौगान में तुगली और ब्रेही टीमों के बीच क्रिकेट मैच सुबह 10 बजे से खेला जाएगा।शिविरजागरूकता : तीसा में सुबह 10 बजे टीबी मुक्त अभियान के तहत जागरूकता शिविर लगाया जाएगा।बैठकमंथन : तेलका में सार्वजनिक लाइब्रेरी में प्रतियोगी किताबों की संख्या बढ़ाने को लेकर सुबह 10 बजे यूथ क्लब तेलका के पदाधिकारी बैठक कर चर्चा करेंगे।शिक्षामार्गदर्शन : आईटीआई चंबा में प्रधानाचार्य विपिन शर्मा पूर्वाह्न 11 बजे प्रशिक्षुओं के साथ ट्रेड को लेकर जानकारी साझा करेंगे।मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबरबाल रोग : डॉ. आरके सूर्या (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर ओपीड़ी।मेडिसिन : डॉ. सुनील (कमरा नंबर-213)। फर्स्ट फ्लोर ।नेत्र ओपीडी : डॉ. आदित्य (कमरा नंबर-423)। फोर्थ फ्लोर।आर्थो : डॉ. मानिक सहगल (कमरा नंबर-207)। फर्स्ट फ्लोर।गायनी : डॉ. सोनम(कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर।सर्जरी : डॉ. रोहित और अरविंद (कमरा नंबर-209)। फर्स्ट फ्लोर।त्वचा रोग : डॉ. रितु और अमर (कमरा नंबर-317)। सेकेंड फ्लोर।- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।- आपातकालीन नंबर- 01899-222392