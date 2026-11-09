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Chamba News: घघरौथा के पास मक्की के बीजों से लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, चालक सुरक्षित

Mon, 09 Nov 2026 10:04 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 09 Nov 2026 10:04 PM IST
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Truck loaded with maize seeds meets with an accident near Ghagharautha; driver safe
चनेड़/चंबा। भरमौर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग-154ए पर घघरौथा (कांदू) के समीप चेहली में सोमवार रात मक्की के बीजों से लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक चंबा से पठानकोट की ओर जा रहा था। हादसे में वाहन को काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि चालक सुरक्षित बच गया।
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हादसा रात करीब 9:45 बजे हुआ। चेहली के पास चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे ट्रक दुर्घटना का शिकार हो गया। वाहन के गिरने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए ट्रक में फंसे चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि हादसे में चालक को कोई चोट नहीं आई। घटना में किसी अन्य के हताहत होने की भी सूचना नहीं है। संवाद
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