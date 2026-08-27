Chamba News: सिटी में आज

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मंचन पर मंथन... रामा नाटक क्लब की ओर से जन्माष्टमी के लिए रामलीला के मंचन के संबंध में ध्वजारोहण करने के लिए बैठक का आयोजन रविवार को किया जाएगा। यह जानकारी रामा नाटक क्लब के अध्यक्ष मेला राम टंडन ने दी।

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आज खास

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समारोह : चुवाड़ी स्थित पैराडाइज चिल्ड्रन केयर सेंटर में रक्षा बंधन का त्योहार पूर्वाह्न 11 बजे मनाया जाएगा।

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बैठक : चुवाड़ी बेरोजगार लाइब्रेरीज संघ की बैठक चुवाड़ी चौगान में पूर्वाह्न 11 बजे आयोजित होगी।

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प्रशिक्षण: चंबा में जनगणना को लेकर प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से आयोजित किया जाएगा।

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शिविर : संस्कृत भारती जिला चंबा के तत्वावधान में चंबा और मैहला में छह संस्कृत-संभाषण शिविर सुबह 10 बजे से होगा।

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- चंबा मेडिकल कॉलेज में रक्षा बंधन के उपलक्ष पर अवकाश रहेगा। अवकाश के चलते ओपीडी सेवाएं बाधित रहेगी। मरीजों का इलाज इमरजेंसी कक्ष में रहेगा।

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काम की बात