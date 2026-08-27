Chamba News: रक्षाबंधन पर महंगा पड़ेगा भाई की मुंह मीठा करवाना

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150 रुपये का मिठाई डिब्बा अब 200 रुपये तक पहुंचा, राखियों के दाम लगभग स्थिररिंपी ठाकुरचंबा। रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधने का खर्च भले ही बहुत नहीं बढ़ा हो लेकिन मुंह मीठा करवाना इस बार महंगा पड़ रहा है।मिठाई तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, खासकर चीनी के दाम बढ़ने का असर मिष्ठान की कीमतों पर पड़ा है। जिले में इस बार विभिन्न मिठाइयां 20 से 40 रुपये तक महंगी हो गई हैं। करीब 150 रुपये में मिलने वाला मिठाई का डिब्बा अब 200 रुपये तक पहुंच गया है। बढ़ी कीमतों के कारण ग्राहक खरीदारी की मात्रा कम कर रहे हैं। पहले एक किलो मिठाई लेने वाले कई ग्राहक अब आधा किलो से ही काम चला रहे हैं।चीनी के दाम बढ़ने से मिठाई तैयार करने की लागत बढ़ गई है। इसी वजह से इस बार अलग-अलग मिठाइयों के दाम में करीब 20 से 40 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। - राजेश महाजन, मिठाई विक्रेताग्राहक मिठाई खरीदने पहुंच रहे हैं, लेकिन कीमत सुनने के बाद मात्रा कम कर रहे हैं। कई ग्राहक एक किलो के बजाय आधा किलो मिठाई लेकर जा रहे हैं। - रवि कुमार, मिठाई विक्रेता35 साल से राखी बेच रहे दुकानदार भी परेशानरक्षाबंधन को लेकर चंबा बाजार राखियों से सज गया है। दुकानों पर रंग-बिरंगी और आकर्षक राखियां ग्राहकों को लुभा रही हैं। बाजार में 30 से 40 रुपये तक की राखियां उपलब्ध हैं। हालांकि, राखियों के दाम में खास बढ़ोतरी नहीं हुई है लेकिन ऑनलाइन खरीदारी और बाजार में बढ़ती दुकानों ने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है।पिछले करीब 35 वर्षों से राखी बेच रहा हूं। इस बार ऑनलाइन खरीदारी का असर साफ नजर आ रहा है। हर साल नई दुकानें बढ़ने से पुराने दुकानदारों की बिक्री भी प्रभावित हो रही है। - अकलेश कुमार, राखी विक्रेताग्राहकों के लिए 30 से 40 रुपये तक की राखियों की काफी वैरायटी मौजूद है। मगर बाजार में दुकानें ज्यादा होने के कारण बिक्री बंट गई है। - हरीश ग्रोवर, राखी विक्रेताराखी के साथ हैप्पी राखी थाली का जलवाइस बार बाजार में स्पेशल राखियों के साथ तैयार हैप्पी राखी थाली भी बहनों को आकर्षित कर रही है। थाली में राखी बांधने के लिए जरूरी सामग्री एक साथ उपलब्ध है। इससे बहनों को अलग-अलग दुकानों से सामान जुटाने की जरूरत नहीं पड़ रही।तैयार थाली काफी सुविधाजनक है। राखी के साथ जरूरी सामग्री एक जगह मिल जाती है। - मन्नत ठाकुर, ग्राहकस्पेशल राखी के साथ हैप्पी राखी थाली अलग और आकर्षक लग रही है। इससे त्योहार का उत्साह और बढ़ जाता है। - श्रुति ठाकुर, ग्राहक