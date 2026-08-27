Chamba News: चुराह में 100 फीट गहरी खाई में गिरा भेड़पालक, साथियों ने बचाई जान
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 27 Aug 2026 10:35 PM IST
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लाहौल-स्पीति से भेड़-बकरियों को लेकर घर लौट रहा था दल, तंगेड़ा नाले के पास हुआ हादसा
संवाद न्यूज एजेंसी
चुराह (चंबा)। क्षेत्र के चांजू में तंगेड़ा नाले के समीप एक भेड़पालक पैर फिसलने से करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद उसके साथियों ने हिम्मत और सूझबूझ दिखाते हुए उसे खाई से बाहर निकाला और समय रहते अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई।
जानकारी के अनुसार भेड़पालकों का दल लाहौल-स्पीति से भेड़-बकरियों को लेकर वापस अपने घर लौट रहा था। तंगेड़ा नाले के पास अचानक एक भेड़पालक का पैर फिसला और वह खाई में जा गिरा। हादसा होते ही साथियों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला।
घायल को सड़क तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। रास्ता कठिन होने के कारण साथियों ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और कई किलोमीटर पैदल चलकर चांजू पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद भूमि कंपनी की एंबुलेंस से उसे मेडिकल कॉलेज चंबा भेजा गया।
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स्थानीय लोगों हरीश कुमार, केवल कुमार, मनोहर लाल और रविंद्र कुमार ने घायल को बचाने वाले साथियों के साहस और मानवीय संवेदना की सराहना की। समय पर मिली मदद से घायल को उपचार मिल सका।
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चुराह (चंबा)। क्षेत्र के चांजू में तंगेड़ा नाले के समीप एक भेड़पालक पैर फिसलने से करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद उसके साथियों ने हिम्मत और सूझबूझ दिखाते हुए उसे खाई से बाहर निकाला और समय रहते अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई।
जानकारी के अनुसार भेड़पालकों का दल लाहौल-स्पीति से भेड़-बकरियों को लेकर वापस अपने घर लौट रहा था। तंगेड़ा नाले के पास अचानक एक भेड़पालक का पैर फिसला और वह खाई में जा गिरा। हादसा होते ही साथियों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला।
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घायल को सड़क तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। रास्ता कठिन होने के कारण साथियों ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और कई किलोमीटर पैदल चलकर चांजू पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद भूमि कंपनी की एंबुलेंस से उसे मेडिकल कॉलेज चंबा भेजा गया।
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स्थानीय लोगों हरीश कुमार, केवल कुमार, मनोहर लाल और रविंद्र कुमार ने घायल को बचाने वाले साथियों के साहस और मानवीय संवेदना की सराहना की। समय पर मिली मदद से घायल को उपचार मिल सका।